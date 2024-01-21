В Якутии запатентовали устройство для получения электропитания для жилищ северных народов

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) запатентовали устройство для получения электропитания в полевых условиях для жилищ северных кочевых народов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.

"По сути, это термоэлектрический преобразователь, который отличается компактностью, мобильностью, надежностью и удобством пользования. Кроме этого, как отмечают разработчики, их устройство в два раза дешевле аналогов, так как не предусматривает печи: емкость с водой ставится на очаг", - рассказали в министерстве.

Другое преимущество заключается в том, что элементы Пельтье крепятся к трубе, а не на саму емкость, которая соприкасается с очагом. "Таким образом, U-образная труба находится на расстоянии от очага. Что, в свою очередь, позволяет увеличить срок службы элементов Пельтье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изобретение было вдохновлено бытом коренных жителей Чукотки - кочевые народы живут в ярангах и нуждаются в электропитании.