В Москве вручили премию Леденцова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ученые, осуществившие прорывные разработки в сферах искусственного оплодотворения, адаптации лесных пород в меняющемся климате и переработки никельсодержащих отходов металлургии, получили Всероссийскую премию имени Христофора Леденцова, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония проходила в пятницу вечером в Торгово-промышленной палате РФ.

Дипломы за подписью вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и медали получили заместитель директора медицинской академии Крымского федерального университета им. В. Н. Вернадского Анна Сулима - за изыскательские разработки по теме подготовки размороженного эмбриона для пациенток с многократными неудачными имплантациями, ведущий эксперт центра компетенций металлургического производства ПАО "Северсталь" Геннадий Терехин - за успехи в переработке железогидратных никельсодержащих хвостов с вовлечением их в сталеплавильное производство. Младший научный сотрудник ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Алина Дегтярева получила премию за научную разработку по теме "Состояние и адаптация основных лесообразующих пород в условиях изменения климата".

Еще четверо лауреатов не смогли присутствовать на церемонии лично.

О премии

Премия Леденцова - возрожденный в 2021 году просвещенческий проект, носящий имя вологодского предпринимателя и мецената конца XIX - начала ХХ века Христофора Леденцова. Премия присуждается за результаты научных исследований. Экспертный совет возглавляет вице-премьер Денис Мантуров. ТАСС является информационным партнером премии.

В начале прошлого века Христофора Леденцова сравнивали с Альфредом Нобелем, а капитал, пожертвованный им на развитие науки, даже превышал нобелевский. Леденцов создал Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений для поддержки научных исследований. На средства объединения были построены и оборудованы физиологическая лаборатория И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского в Московском университете, лаборатории Б. К. Фортунатова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского.

К награждению этого года разработан новый дизайн премиальной медали, выполненной из чистого серебра в нескольких ювелирных техниках: чернение, золочение, инкрустация полудрагоценного камня. 21 февраля на площадке архивов РАН откроется выставка, посвященная обществу Леденцова, к 115-летию его учреждения.