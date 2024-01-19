Менингит вызывает необратимые сбои в работе мозга у 30% переболевших детей

ТАСС, 19 января. Шведские медики изучили долгосрочные последствия развития бактериального менингита у большого числа детей и пришли к выводу, что эта болезнь вызывает долгосрочные или необратимые сбои в работе нервной системы у примерно 30% переболевших в последующие годы их жизни. Об этом сообщила пресс-служба Каролинского института (KI).

"Ученые выяснили, что заражение менингитом резко повышает вероятность развития большого числа необратимых и хронических сбоев в работе мозга детей. В частности, риск развития проблем со слухом вырастает почти в восемь раз, а моторных нарушений - примерно в пять раз. В среднем, каждый третий переболевший ребенок страдал от одной из подобных дисфункций, тогда как в контрольной группе это было характерно лишь для 10% детей", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа шведских медиков под руководством доцента Каролинского института (Стокгольм) Федерико Иовино при изучении данных, которые были собраны здравоохранительными службами Швеции в промежутке между 1987 и 2021 годами во время наблюдений за здоровьем большого числа детей. В эти данные входила информация и по случаям развития менингита, чем воспользовались ученые для оценки последствий заражения этой болезнью.

В общей сложности за это время менингит был выявлен у 3,5 тыс. шведских детей. Это дало ученым возможность сопоставить частоту различных последствий развития этой болезни с тем, как часто нарушения в работе нервной системы возникали у 32 тыс. детей, никогда не болевших менингитом. Кроме того, медики изучили то, как на вероятность развития этих нарушений влияли три разных возбудителя менингита - бактерии Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Neisseria meningitidis.

В среднем, риск развития долгосрочных сбоев в работе мозга был примерно в 3-3,5 раза выше нормы для бывших носителей менингита. Это выражалось в том, что у примерно 30% переболевших детей возникли необратимые или долгосрочные сбои в работе нервной системы в последующие годы их жизни. В абсолютном выражении чаще всего у них развивались поведенческие и эмоциональные расстройства, а также проблемы со слухом и зрением. Также в несколько раз вырос относительный риск развития моторных дисфункций, эпилепсии и когнитивных расстройств.

Особенно высокими эти абсолютные и относительные риски были для тех переболевших детей, которые были заражены стрептококком (7,89 раза), тогда как проникновение Haemophilus influenzae и Neisseria meningitidis в мозг повышало вероятность развития долгосрочных сбоев в работе нервной системы в 2,46 и 1,38 раза. Данные различия в характере действия разных форм менингита на нервную систему следует учитывать при выработке подходов по лечению данной болезни, подытожили исследователи.

О менингите

Бактериальный менингит представляет собой тяжелую болезнь центральной нервной системы, которая возникает в результате проникновения микробов в головной или спинной мозг. Каждый год менингитом заражаются более 7 миллионов человек, из которых около 230 тыс. гибнут в результате инфекции. Во многих случаях менингит вызывает глухоту, эпилепсию и другие необратимые нарушения в работе мозга.