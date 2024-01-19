Археологи нашли половину редчайшей монеты возрастом 2 550 лет близ Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Израильские археологи обнаружили в ходе раскопок близ Иерусалима часть крайне редкой монеты из серебра, возраст которой оценивается в 2 550 лет. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

"Находка чрезвычайно редкая, к настоящему моменту в Израиле найдено только шесть монет такого типа. Она принадлежит к группе очень ранних монет, которые чеканились за пределами Израиля в VI-V веках до н. э.", - заявил глава отдела нумизматики Управления древностей Роберт Кул. Он подчеркнул, что артефакт "был отчеканен в период, когда использование монет только начиналось".

"Дополнительным свидетельством процесса постепенного перехода от взвешивания слитков к введению в оборот монет является тот факт, что, хотя эта серебряная монета и была [изначально] отчеканена, позже ее намеренно разделили на две части. Это указывает на то, что в IV веке до н. э. ее использовали как кусок серебра, который взвесили для оплаты, а не как монету, хотя деньги в тот период уже были в ходу", - пояснил Кул. По его словам, "артефакт содержит информацию о том, как осуществлялась торговля, а также о процессе, в результате которого торговцы перешли от оплаты с помощью взвешивания слитков серебра к использованию монет".

В Управлении древностей пояснили, что монета, найденная в ходе раскопок на Иудейских холмах, относится к Персидскому периоду. "В VI-V веках до н. э. такие монеты начали появляться на территории Израиля", - добавили в ведомстве. Руководители направления раскопок в управлении Михаль Мермелштейн и Дэнни Бенаюна отметили, что в тот период "такая практика (разделение монет по весу - прим. ТАСС) была распространена в сельской местности Иудейского царства, столица которого находилась в Иерусалиме".

Как указали в ведомстве, на одной из сторон монеты "виден оттиск квадратного штампа, который образует углубленный узор", так как "только более поздние и более сложные технологии позволили делать монеты с выступающим рисунком". "Находка является редким свидетельством самого раннего использования монет в Израиле", - добавили в управлении.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо отметил, что "крошечные монеты являются важнейшим источником информации в археологии". "Они содержат визуальные детали, надписи и даты. С помощью такого крошечного артефакта, как монета, возможно проследить путь мысли человека и заметить, что в основном наши экономические привычки оставались неизменными на протяжении тысячелетий, а изменилась только технология", - пояснил он.