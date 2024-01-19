Что такое "болезнь X" и как она поможет подготовиться к потенциальной пандемии?

Во время COVID-19 мощностей больниц и госпиталей не хватало, чтобы помочь всем пациентам. Многие люди погибли из-за того, что врачи не могли оказать им должный уход. Таким образом, система здравоохранения должна расширяться по мере необходимости, чтобы все заболевшие могли рассчитывать на выздоровление. Это касается не только привлечения дополнительных помещений и специалистов, но и производства медикаментов.

Кроме того, последние десятилетия до начала пандемии COVID-19 страны c высоким уровнем дохода предпочитали инвестировать в передовую медицину. Из-за этого пострадала первичная медицинская помощь: из-за недостатка финансирования не у всех людей была возможность получить базовый уход. Например, некоторые страны даже не могли отследить, с кем контактировали люди, чтобы приостановить распространение вируса.