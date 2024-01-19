Эксперты: срок хранения контрольных образцов влияет на точность анализа раковых клеток

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе международной группы исследователей выявили изменения под влиянием времени здоровых тканей, которые используются в качестве контрольных образцов при применении одного из методов анализа опухолей. Выводы ученых способствуют совершенствованию способов диагностики рака, сообщила пресс-служба вуза.

Здоровые ткани, не соседствующие с новообразованиями, используются в качестве контрольных образов в случае, когда возможна аутопсия - посмертное вскрытие.

"Здоровые ткани <…> могут стать источником "ложных показаний". В зависимости от времени хранения после аутопсии в них обнаруживается все больше отклонений в работе молекулярных механизмов. Масштаб этих изменений зависит от типа ткани. Например, в ходе испытаний на животных специалисты выяснили, что уже через сутки после проведения аутопсии в тканях легкого обнаруживаются отклонения в экспрессии более 1 тыс. генов", - говорится в сообщении.

Прилегающие ткани

Авторы также изучили особенности прилегающих к опухолям тканей, которые чаще всего используются для сравнения с раковыми клетками. Ранее их "нормальность" не подвергалась сомнению. Ученые выявили несколько молекулярных изменений на уровне экспрессии генов. Они были связаны с активацией иммунных клеток, внутриклеточным транспортом, клеточным дыханием и реорганизацией внеклеточного матрикса.

"Эти различия [были] вызваны именно соседством с злокачественной опухолью, поскольку между новообразованиями и прилегающими тканями были зафиксированы общие нарушения в регуляции молекулярных процессов. Чтобы убедиться в достоверности обнаруженных тенденций, ученые проанализировали в общей сложности более 5 тыс. профилей генной экспрессии", - уточнили в МГУ.

Результаты работы, которая проводилась в рамках национального проекта "Наука и университеты", опубликованы в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.