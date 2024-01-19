В МИСИС создали тесты для замеров вредных элементов в отходах угледобычи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты университета МИСИС разработали статические и кинетические тесты для отслеживания в водной среде вредоносных макро- и микроэлементов, содержащихся в отходах добычи и переработки углей. Об этом сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.

"Для анализа образцов использовались различные методы, включая рентгеновскую дифракцию и рентгенофлуоресцентный анализ, которые позволяют определить состав образцов. А также атомно-эмиссионную спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, позволяющую определить концентрацию различных химических элементов в отходах и в образующихся при их контакте с водой дренажах", - отметили в пресс-службе.

Вплоть до последнего времени в РФ не применялись уже принятые в передовой мировой практике замеры мобильности потенциально опасных веществ, содержащихся в отходах добычи и переработки углей. Это в значительной степени препятствовало освоению новых природоохранных технологий.

Новая система опробована на трех различных образцах из Канско-Ачинского (Красноярский край) и Буреинского (Хабаровский край) угольных бассейнов.

"Результаты проведенных нами статических испытаний показали, что повышенное содержание водорастворимой формы серы в отходах может стать причиной образования дренажных кислых вод, которые повышают эмиссию в окружающую среду потенциально опасных макро- и микроэлементов", - рассказала научный сотрудник лаборатории "Физико-химия углей" МИСИС Елизавета Кочеткова.

В дальнейшем ученые лаборатории планируют расширить объекты исследования, включив в них золошлаковые отходы угольной генерации. Также в планах завершить разработку кинетических тестов, которые позволят более полно моделировать поведение отходов в течение длительного времени в условиях природного выветривания, окисления, низких температур и тому подобного.