Эксперт: эффект дежавю может быть признаком опухоли мозга или результатом стресса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Эффект дежавю может быть связан с процессом анализа мозгом нового опыта на предмет знакомых элементов. В отдельных случаях это ощущение свидетельствует об опухоли мозга или сбое в работе гиппокампа под влиянием стресса, сообщила кандидат психологических наук Ольга Юрьева, доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Эффект дежавю ученые относят к ложным воспоминаниям, которые формируются воображением. У здоровых людей ощущение знакомой ситуации или места может быть вызвано попыткой мозга восполнить утраченные фрагменты памяти, например из детства. Эффект дежавю может проявляться и в результате психологических манипуляций в отношении человека, а также в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или при психических отклонениях - в виде навязчивых мыслей и идей. Однако в некоторых случааях ложные воспоминания сигнализируют о серьезных патологиях, уточнила исследователь.

"На сегодняшний день очень много мистификаций вокруг этого явления. В науке существует несколько подходов к объяснению дежавю. Во-первых, это феномен памяти: мозг при восприятии ищет сходство между новым и старым опытом, и появляется чувство чего-то знакомого. Во-вторых, сбой в работе гиппокампа под влиянием стресса приводит к нарушению синхронизации информации. В-третьих, дежавю может быть симптомом заболевания, чаще всего наблюдается при опухоли мозга или эпилептических припадках", - пояснила Юрьева, чьи слова приводит пресс-службе ПНИПУ.

Детские воспоминания

Ученый также пояснила, что человек во многом плохо помнит факты из детства, так как в этот период его мозговые структуры несовершенны.

"Например, гиппокамп активно развивается до подросткового возраста. В результате нейрогенеза появляется большое количество новых нейронов, которые встраиваются в уже сформированные связи и деформируют либо разрушают их. Кроме того, маленькому ребенку сложно установить хронологию событий, причинно-следственные связи. У него отсутствует развитое самосознание, чтобы включить новую информацию в уже имеющийся опыт", - добавила она.

Традиция семейного общения может повлиять на качество сохранения детских воспоминаний: чем чаще в семье с детьми вспоминают о прошлых событиях, тем дольше ребенок будет их помнить, отметила представитель ПНИПУ, добавив, что четкие воспоминания формируются с подросткового возраста. При этом у пожилых людей процессы запоминания замедляются из-за снижения скорости передачи сигналов в мозге.

"Однако именно качество памяти не должно становиться хуже. Нарушение мнемических процессов (запоминание, сохранение, воспроизведение сведений) в старости чаще всего является симптомом различных заболеваний и не считается нормой", - заключила Юрьева.