В России создали аналог гипса, который накладывается как обычный бинт

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские специалисты предложили заменить гипс, применяемый для фиксации конечностей после переломов, на специальный материал, который можно смочить и наложить, как обычный бинт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект представлен в рамках акселератора Сеченовского университета, организованного в целях реализации вузом федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"При применении разработки необходимо вскрыть гидроизоляционную упаковку, намочить ее водой и наложить получившийся материал на поврежденную конечность, как обычный бинт. Такой простой способ позволяет использовать разработку не только в обычной врачебной практике, но и в военно-полевой хирургии или в экстремальных видах спорта, таких как альпинизм", - уточнили в организации.

Как пояснил один из руководителей проекта Тимофей Перевезенцев, в основе "гипсового бинта" - армирующий материал из стекловолокна и полиэстера. Технология его производства предполагает особый метод вязания нитей, который предотвращает разрывы ткани и повышает ее растяжимость. Материал пропитан специальным составом - полиуретановой смолой, которая при контакте с водой быстро затвердевает.

"Фиксирующий материал застывает гораздо быстрее представленных аналогов, при этом антибактериальная и антисептическая подкладка полностью исключает риск инфицирования при фиксации открытого перелома. Также разработка обладает повышенной пластичностью и в два-три раза дешевле аналогов за счет использования принципиально другой технологии производства", - уточнили в Платформе НТИ.