Рост уровня Мирового океана лишит экономику Европы около €872 млрд к 2100 году

ТАСС, 18 января. Итальянские и нидерландские климатологи и экономисты выяснили, что дальнейший рост уровня Мирового океана приведет к тому, что экономики стран ЕС и Великобритании потеряют около €872 млрд к началу следующего столетия, что будет соответствовать потере примерно 1,26% от общего ВВП Европы. Выводы ученых опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.

"На общеевропейском уровне эти убытки являются очень большими <...>, на региональном уровне потери от роста уровня моря будут еще более серьезными. К примеру, Италия потеряет 4,43% от национального ВВП, а Венеция и ее окрестности пострадают еще сильнее - они лишатся 20,4% валового продукта", - заявил научный сотрудник Университета Дельфта (Нидерланды) Теодорос Хацивасилиадис, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу, проведя всесторонний анализ, в ходе которого разбили субконтинент на 27 регионов и проанализировали то, как перемены в состоянии береговых линий Европы повлияют на разные секторы местной экономики.

При проведении этих расчетов климатологи и экономисты исходили из предположения, что уровень выбросов парниковых газов будет продолжать расти с текущей скоростью, и при этом правительства стран Европы не будут предпринимать дополнительных мер, нацеленных на борьбу с возможными последствиями роста уровня Мирового океана. Используя этот сценарий, они провели расчеты, которые показали, что экономики фактически все страны Европы, за исключением Финляндии, Германии и государств, не имеющих выхода к морю, серьезно пострадают. В общей сложности, они потеряют €872 млрд, причем большая часть этих убытков придется на промышленность, а также коммунальное и общественное хозяйство.

Эти потери будут крайне неравномерно распределены - сильнее всего они затронут Латвию, Италию, Ирландию, Данию и Португалию, которые потеряют от 2 до 5% ВВП, а также отдельные прибрежные регионы Польши, Греции, Бельгии и Франции, где уровень потерь составит более 5-10% валового продукта. Понимание этого, как надеются ученые, побудит власти упомянутых регионов и стран заблаговременно подготовиться и снизить экономический ущерб от этого последствия глобального потепления.

Рост уровня Мирового океана и последствия

Дальнейший рост температур на Земле приведет к значительному повышению уровня моря за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики. По прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень Мирового океана вырастет примерно на 30-50 см к концу этого столетия.