Медведев заявил, что Россия не сдает своих позиций в науке, несмотря на санкции

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия не сдает своих позиций в научной сфере, несмотря на санкции, об этом свидетельствует в том числе количество работ, представленных на соискание премии президента РФ в области науки и инноваций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На заседании президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ для молодых ученых он подчеркнул, что наличие таких научных работ высокого уровня очень важно в условиях санкций, научных блокад и ограничений, поскольку оно свидетельствует о высоком потенциале российской науки.

"И нравится это кому-то или не нравится, но мы действительно своих позиций не сдаем, работы конкурентоспособны на мировом уровне. Чем больше таких работ будет, тем, безусловно, лучше", - сказал Медведев.

Он сообщил, что президиум Совета по науке и образованию проводится с целью представления молодых ученых за 2023 год к премии. Исследования, по словам Медведева, проводятся в различных сферах и разных регионах страны, "что исключительно важно". "Самое главное, что их объединяет одно - они подготовлены молодыми людьми, которые с юных лет посвятили себя науке. Им еще нет установленного возраста, то есть 35 лет, но каждый из них уже себя зарекомендовал как талантливый и энергичный исследователь", - сказал зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что государство оказывает молодым ученым и коллективам постоянную поддержку, помогает найти свой путь и продвигаться по нему вперед.