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В России сумели ускорить размножение ценной северной ягоды

Способ основан на методе клонального микроразмножения растений в культуре in vitro, рассказали в Минобрнауки РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты Тимирязевской сельхозакадемии (РГАУ-МСХА) разработали современную методику размножения арктической княженики - ягоды, которая очень полезна для иммунитета человека, обладает успокаивающими и жаропонижающими свойствами. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, метод микроклонального размножения повышает продуктивность в 10 и более раз по сравнению с традиционными способами размножения семенами и черенкованием.

"Понимая недостатки классических способов, коллектив ученых Тимирязевской академии под руководством и. о. директора Института садоводства и ландшафтной архитектуры Сергея Макарова разработал ускоренный способ оздоровления посадочного материала арктической княженики. Он основан на методе клонального микроразмножения растений в культуре in vitro, который позволяет в кратчайшие сроки получить большое количество жизнеспособных растений", - отметили в пресс-службе.

Обычно ягоду размножают семенами и черенкованием. Это дает в среднем 5-10 растений с одного куста. Кроме того, от родительских растений черенкам могут передаваться болезни, адаптация черенков занимает довольно много времени, а на сами работы по размножению оказывает фактор сезонности.

Метод микроклонального размножения применяется учеными на всех этапах технологического цикла.

"Данный способ позволяет повысить коэффициент размножения растений арктической княженики в 10 и более раз, ее адаптацию в нестерильных условиях - до 100%, а также снизить в 3 раза трудозатраты при выращивании саженцев", - подчеркнули в пресс-службе РГАУ-МСХА. Разработка, по мнению авторов, может быть использована для ускоренного получения оздоровленного посадочного материала для закладки ягодных плантаций.

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