Самый крупный в России центр генетики и наук о жизни в "Сириусе" планируют расширить вдвое

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус", где расположен самый большой в России центр генетики и наук о жизни, планирует расширить его в два раза, до 15 тыс. кв. м. Об этом сообщила журналистам председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель Образовательного центра Елена Шмелева на Международной выставке-форуме "Россия".

"7,5 тыс. кв. м. - самый большой в России сегодня центр наук о жизни, и он будет расширяться до 15 тыс. кв. м", - сказала Шмелева.

Она добавила, что Образовательный центр планирует расширять и другие образовательные и научные площадки за счет взаимодействия со стратегическими партнерами. По ее словам, за восемь лет работы Образовательного центра выпускниками стали около 70 тыс. школьников, около 5 млн человек прошли обучение на платформе "Сириус курсы".

Научный центр генетики и наук о жизни позволяет проводить исследования мирового уровня в области геномики, иммунобиологии, биоматериалов, создавать препараты генной терапии, вести разработки в области редактирования генома растений.

День федеральной территории Сириус проходит 18 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Здесь впервые пройдет встреча выпускников - воспитанников образовательного центра.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.