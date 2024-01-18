Встреча историков стран СНГ состоится в июне в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Историки стран Содружества независимых государств (СНГ) проведут в июне этого года встречу в Москве, основной темой которой станет единый подход к пониманию общей истории, сообщил на форуме ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов государств-участников СНГ научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент Ассоциации институтов истории стран СНГ академик Александр Чубарьян.

"Мы <...> согласовали проведение в начале июня этого года большой встречи в Москве по линии нашей ассоциации по истории с тем, чтобы попытаться найти какую-то общую составляющую для понимания, что такое наша общая история. Это тема, которая сегодня нас объединяет, но которая и создает сложности ввиду разного подхода к этим вещам", - рассказал Чубарьян.

Академик кратко обозначил главный вопрос для обсуждения на июньской встрече. "Что происходило в рамках Российской Империи, когда все были вместе? Потом - Советского Союза. Это будет тема большой встречи, которая намечена на июнь месяц. Я беседовал в эти дни со всеми директорами институтов стран СНГ, они все поддерживают это и в то же время отмечают непростую задачу, которая перед нами стоит", - отметил Чубарьян.

По оценке академика, в последние годы в странах СНГ все больше внимания уделяется "гуманитарной направленности нашего взаимодействия" поскольку эти государства "сегодня формируют свою новую национальную идентичность и строят новую концепцию своей истории". Чубарьян подчеркнул потребность в специальных образовательных программах по истории для молодого поколения, которое "сформировалось уже после 1990 года, не помнит и не знает всех тех связывающих нас моментов, которые были в советский период развития нашей государственности".

О необходимости повышения престижа социально-гуманитарных знаний говорили многие участники форума.