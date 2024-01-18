Российский 12-кубитный квантовый компьютер впервые применили для обучения нейросетей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Физики в России впервые использовали отечественный 12-кубитный квантовый компьютер на базе сверхпроводников для проведения расчетов, связанных с нейросетями и машинным обучением. Первые опыты с этой вычислительной машиной подтвердили высокую скорость ее работы, сообщила пресс-служба МФТИ.

"Ученые запустили первый в России 12-кубитный квантовый процессор для квантового машинного обучения на основе сверхпроводников. Сейчас на нем тестируются алгоритмы обучения для квантовой нейросети, которая может определять сорт вина по его химическому составу и диагностировать рак молочной железы", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, созданный в МФТИ процессор обладает характеристиками мирового уровня: среднее время жизни кубита составляет порядка 14 микросекунд, а среднее время одной квантовой операции - всего 50 наносекунд. Эти параметры являются ключевыми для обеспечения высокой точности и стабильности квантовых вычислений.

Данный квантовый компьютер является логическим продолжением предыдущих разработок российских физиков, в рамках которых они провели опыты с более простыми квантовыми вычислителями на базе пяти и восьми квантовых битов. Ключевым отличием новой системы является не только число кубитов, но и то, что ученые перешли от одномерной архитектуры к двумерному расположению вычислительных блоков компьютера.

"Это большой шаг вперед для нашей лаборатории и для всего научного сообщества, занимающегося квантовыми исследованиями в России. Работа демонстрирует не только нашу способность показывать новые результаты на мировом уровне, но обещает и значительный прогресс в практическом применении квантовых технологий, так как мы всегда стремимся тестировать наши устройства на реальных задачах", - добавил профессор МФТИ Олег Астафьев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В этом году Астафьев и его коллеги рассчитывают создать еще более сложную машину, построенную на базе 16 сверхпроводящих кубитов. Ее разработка приблизит российских физиков к созданию вычислительных систем на базе ста и более кубитов, способных решать сложные задачи, имеющие практическое применение. Создание подобных вычислителей является главной задачей российской дорожной карты по развитию квантовых вычислений

Дорожная карта квантовых вычислений

Данный квантовый компьютер был создан специалистами МФТИ и других ведущих научных центров России в рамках дорожной карты развития квантовых вычислений, разработанной госкорпорацией "Росатом" и принятой к реализации во второй половине 2019 года. В рамках дорожной карты российские ученые работают над созданием квантовых компьютеров на нескольких технологических базах, в том числе на базе сверхпроводников, ионов, холодных атомов и фотонов.