Cоздана технология, которая позволит извлекать вдвое больше меди из руд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Новая технология извлечения меди из сложных руд, созданная учеными Уральского федерального университета (УрФУ), позволит извлекать в два раза больше цветного металла. По подсчетам ученых, внедрение технологии на предприятиях окупится за пять лет, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Наша технология позволяет эффективно перерабатывать сложные медно-цинковые коллективные концентраты. <…> При традиционной переработке сложных руд потери благородных металлов составляют от 4% до 30%. Лабораторные испытания показали, что с помощью нашей технологии можно снизить эти потери, а также извлекать из медно-цинкового сырья до 63,75% железа и 99% цинка в отдельные продукты. Содержание меди в конечном продукте увеличилось более чем в два раза по сравнению с исходным коллективным концентратом - с 11,03% до 23,1%", - приводят в вузе слова одного из соавторов технологии, младшего научного сотрудника научной лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Максима Третьяка.

В вузе отмечают, что новый метод может быть интересен промышленным предприятиям, добывающим медь и другие благородные металлы, так как не только повышает объем извлеченных цветных металлов, но и упрощает процесс переработки руды, соответственно, снижает издержки. Суть технологии специалистов УрФУ заключается в применении двухэтапной схемы - автоклавное окислительное выщелачивание и гидротермальная обработка. При этом выщелачивание происходит при низких температурах (менее 105°С), что позволяет селективно растворять, к примеру, пирит. На стадии гидротермальной обработки при повышенных температурах (более 180°С) применяют поверхностно-активные вещества, что позволяет увеличить количество осаждаемой меди в пять раз.

"За последние 50 лет среднее содержание металлов в сырье уменьшилось более чем на 50%. Наблюдается тенденция истощения богатых месторождений, и металлургическим предприятиям приходится вовлекать в переработку более сложное сырье. Процессы переработки усложняются, а традиционные технологии уже не справляются. Значительная часть металлов теряется и переходит в отвалы и хвостохранилища: до 35% меди, до 40% цинка, до 50% свинца, до 50% редких и благородных металлов", - отметил Третьяк.

В планах исследователей - провести испытания на российских обрабатывающих предприятиях, что позволит уточнить производственные показатели новой технологии. По предварительным подсчетам, технология может окупиться за пять лет. Исследование ученые проводили в рамках госзадания РФ.