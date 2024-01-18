В России создали комплекс восстановления мелкой моторики рук с помощью дрона

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские разработчики создали метод восстановления мелкой моторики рук в домашних условиях с помощью дрона, который управляется сенсорной перчаткой. В отличие от компьютерных программ для реабилитации, новое решение позволит более эффективно поддерживать интерес пользователя к своему прогрессу, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект представлен в рамках акселератора Сеченовского университета, организованного в целях реализации вузом федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Принцип работы заключается в том, что сенсор, встроенный в перчатку, реагирует на малейшие движения, которые преобразуются сенсором в сигнал для квадрокоптера и управляют им", - уточняет лидер проекта Ева Дольникова, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Стандартные компьютерные программы, к которым подключается сенсорная перчатка для восстановления мелкой моторики рук, предполагают выполнение упражнений, интерес к которым у пользователей со временем снижается, уточнила она.

"В отличие от таких игр, где пациент быстро теряет интерес и бросает реабилитацию, технология управления дроном с помощью перчатки ставит в центр человека, вовлекая его в процесс. Она учит размышлять, тренирует глазные мышцы, меняет психологический фон. Человек в домашних условиях сможет самостоятельно отслеживать прогресс: например, сегодня беспилотник взлетел всего на пару сантиметров от пола, а завтра он уже летает по квартире", - считает Дольникова.

Авторы завершили работу над комплексом и сейчас создают мобильное приложение, которое будет фиксировать прогресс пользователей. В будущем решение может использоваться как в домашних условиях, так и в реабилитационных центрах и больницах, уточнили в Платформе НТИ.