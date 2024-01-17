Палеогенетики усомнились, что средневековая чума повлияла на генофонд Европы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Палеогенетики изучили геномы большого числа жителей древней Англии до и после эпидемии чумы и не обнаружили никаких свидетельств того, что эпидемия "черной смерти" вызвала сколь-либо значимые изменения в структуре генофонда жителей Европы. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Science Advances.

"Мы расшифровали структуру 275 геномов людей, живших до и после эпидемии "черной смерти" на территории Кембриджа и его окрестностей. Мы не обнаружили свидетельств того, что данное катастрофическое событие привело к существенным сдвигам в структуре генофонда, в том числе в частоте встречаемости различных вариаций генов, связанных с работой иммунной системы", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и европейских палеогенетиков под руководством профессора Университета Тарту (Эстония) Тоомаса Кивисилда при изучении того, как Кембридж и его окрестности пережили первую волну средневековой эпидемии чумы. Она поразила Англию в 1349 году и, предположительно, унесла жизни от 30% до 65% ее жителей.

Многие ученые предполагают, что большое число жертв "черной смерти" привело к тому, что генофонд жителей Европы сильно поменялся, так как из него, предположительно, исчезли те вариации генов, которые повышали риск смерти от чумы. Профессор Кивисилд и его коллеги проверили, так ли это было на самом деле, для чего они расшифровали геномы нескольких сотен жителей Кембриджа, живших на его территории начиная с 940 года нашей эры и заканчивая серединой XIX века.

Используя эти данные, ученые сопоставили структуру геномов тех англичан, которые жили в Кембридже до и после вспышки чумы в 1349 году. Проведенный генетиками анализ показал, что катаклизм не привел к существенным изменениям в уровне разнообразия генома, а также в частоте встречаемости разных вариаций генов, связанных с так называемым главным комплексом гистосовместимости, который отвечает за формирование приобретенного иммунитета.

Это открытие ставит под сомнение выводы опубликованного в 2022 году анализа генома жертв чумы из Лондона, который указывает на наличие сдвигов в распространенности вариаций четырех генов иммунной системы. Профессор Кивисилд и его коллеги не смогли подтвердить существование этих перемен во встречаемости вариаций генов при анализе значительно большего набора геномов и числа участков ДНК. Это говорит в пользу отсутствия подобных перемен в структуре генофонда Европы, подытожили ученые.

Об эпидемиях чумы

Человеческая цивилизация пережила несколько масштабных эпидемий с симптомами, напоминающими чуму. Первой из них была так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века и унесшая жизни более 100 млн жителей империи и других стран Средиземноморья. Средневековая "черная смерть", вторая крупная вспышка такого рода, уничтожила около трети жителей Европы в середине XIV века.

Недавно ученые начали изучать обрывки ДНК жертв этой эпидемии, что позволило им раскрыть историю появления и распространения ее возбудителя, бактерии Yersinia pestis. Так, древнейшие примеры существования этого микроба были найдены на российском Урале и в странах Балтии, а непосредственные предшественники "черной смерти" были обнаружены на средневековом кладбище в окрестностях современного Бишкека в Киргизии.