В РФ разработали материал для очистки промышленных отходов от свинца и кадмия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Ученые в Нижнем Новгороде получили новый вид апатита - вещество на основе фосфора и ванадия, способное удерживать свинец в своей кристаллической решетке. Соединение может служить исходным материалом для создания керамических фильтров очистки промышленных отходов, сообщили ТАСС в пресс-службе Университета Лобачевского (ННГУ).

"Свинец остается одним из самых токсичных отходов, особенно много его соединений используется на производствах аккумуляторов, красок, строительных материалов. Частицы соединений свинца легко мигрируют по воде, почве и воздуху. Удержать этот опасный металл от попадания в окружающую среду помогут фильтры на основе нашего материала", - приводятся в сообщении слова автора исследования, доцента кафедры аналитической и медицинской химии химического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Евгения Буланова.

Ученые также отметили низкую стоимость производства материалов на основе фосфора и ванадия, а возможность модификации химического состава апатита позволит связывать другой особо токсичный металл - кадмий.

Одно из главных преимуществ разработки - устойчивость материала к резким перепадам температуры. По словам Буланова, фильтры помещаются в почву на пути следования грунтовых вод или устанавливаются на сливах промышленных предприятий. Резкие смены погодных условий могут разрушить материал фильтра и выпустить свинец, однако ученым удалось получить апатит, способный выдерживать перепады температуры.

Следующим этапом будет создание тестовых образцов керамик для фильтров и исследование их устойчивости и способности удерживать токсичные металлы.

Исследование проводилось специалистами лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов, созданной в ННГУ по проекту Нижегородского НОЦ, при участии кафедры аналитической и медицинской химии химического факультета Университета Лобачевского.