Нейросеть впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

ТАСС, 17 января. Американские математики разработали систему искусственного интеллекта, способную решать самые сложные геометрические задачи, которые используются для оценки умений участников международных математических олимпиад. В этом отношении она оказалась сопоставима с победителями этих соревнований, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы создали систему AlphaGeometry, способную доказывать теоремы в области эвклидовой геометрии без подсказок со стороны человека. Ей удалось решить 25 из 30 задач, недавно использовавшихся в международных математических олимпиадах, что заметно больше, чем у других систем ИИ, и сопоставимо с успехами обладателей золотых медалей в этих соревнованиях", - пишут исследователи.

Эта система ИИ была создана группой математиков под руководством старшего научного сотрудника компании Deepmind Мин-Тханга Луонга. Она способна решать самые неудобные для систем ИИ математические задачи - искать доказательства к теоремам, связанным с эвклидовой геометрией. Сложности в их решении обусловлены тем, что трудно перевести их на понятный алгоритму язык, а также набрать достаточное число примеров для его обучения.

Специалистам DeepMind удалось обойти эту проблему при помощи разработанной ими языковой нейросети AlphaGeometry, а также специального алгоритма, который позволил выработать большое число синтетических теорем и доказательств к ним, пользуясь уже известными математическими закономерностями. Благодаря этому ученые получили своеобразный "учебник геометрии" для нейросети - выборку из 100 млн геометрических теорем, которые были написаны на понятном для системы ИИ языке.

Работу алгоритма исследователи проверили на наборе из 30 задач, которые использовались на международных математических олимпиадах в 2000-2015 годах. Системе AlphaGeometry удалось решить 25 задач, причем предложенные нейросетью решения получили полный балл от реальных членов жюри этих олимпиад, которых ученые попросили проверить ответы нейросети.

Как отмечают разработчики системы, AlphaGeometry значительно превзошла все остальные алгоритмы и впервые вышла на уровень золотых медалистов международных олимпиад по математике. Аналогично, как предполагают ученые, можно адаптировать разработанную ими систему ИИ для решения других математических задач, которые в прошлом плохо решались нейросетями из-за малого числа примеров или "трудностей перевода".