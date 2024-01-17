На Урале в лечение опухолей позвоночника внедрили рентгенконтрастные полимерные агенты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) впервые в России внедрили в процедуру эмболизации - закупоривания кровотока в опухолевых сосудах позвоночника - микрочастицы и полимерные агенты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского областного онкологического диспансера успешно внедрили в практику работы методику предоперационной эмболизации опухолей позвоночника с использованием микрочастиц и полимерных агентов. Это первый этап лечения при опухолевом поражении позвоночника, который позволяет снизить риск обширной кровопотери", - говорится в сообщении.

Полимер, который начали использовать в качестве эмболизирующего агента наравне с калиброванными частицами и микроспиралями, изготовили в Свердловской области. Для закупоривания опухолевых сосудов, в них через бедренную артерию с помощью системы катетеров доставляют агент, который выбирается в зависимости от строения сосудов и дальнейшей хирургической тактики. Вмешательство продолжается в среднем от одного до трех часов и может выполняться как под местной, так и под общей анестезией.

Главный врач СООД Борис Мейлах отметил, что эта процедура позволяет снизить объем кровопотери от двух до четырех раз и провести хирургический этап максимально безопасно и эффективно. Основная операция, в зависимости от самочувствия пациента, выполняется в срок от одного до трех дней после эмболизации.

В департаменте добавили, что поражение позвонков первичными и метастатическими опухолями вызывает нестабильность позвоночника, которая приводит к развитию неврологических нарушений и появлению сильных болевых ощущений. Заведующий отделением РХМДиЛ СООД Андрей Тарханов сказал, что основной метод лечения таких новообразований - хирургическая резекция - подходит не всем пациентам из-за высокого риска сильной кровопотери. У таких пациентов определяют расположение и взаимоотношение сосудов, питающих опухоль и здоровые ткани, и затем решают вопрос о возможности проведения эмболизации.