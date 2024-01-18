Уик-энд на орбите: что нужно знать о космическом туризме

Большинство тех, кто побывал в космосе, — настоящие профессионалы, которые много лет готовились к полету. Однако в последние годы орбитальные путешествия стали доступны и непрофессионалам, хотя и очень состоятельным. Рассказываем, какие виды космического туризма существуют и как скоро он перестанет быть развлечением исключительно для богатых

Всерьез о том, как сделать космический туризм возможным, люди начали задумываться в конце XX века. К 1984 году в США было совершено более 55 успешных полетов с профессиональными астронавтами, а люди стали уверены в том, что это безопасно. Исследователи пришли к выводу, что любой здоровый человек после недолгих тренировок способен выдержать перегрузки и совершить полет к орбите. Однако первая попытка отправить в космос человека без специальной профессиональной подготовки закончилась трагедией. Катастрофа шаттла "Челленджер" произошла 28 января 1986 года на 73-й секунде полета: из-за взрыва внешнего топливного бака погибли все семь членов экипажа, среди которых была и обычная учительница Шэрон Криста Корриган Маколифф. Женщина стала победительницей конкурса "Учитель в космосе", в котором приняли участие 11 тыс. человек. Она должна была провести по крайней мере два урока с орбиты, а затем девять месяцев читать лекции студентам по всей стране, чтобы заинтересовать их в карьере в сфере высоких технологий. Однако корабль взорвался, что заставило общество пересмотреть отношение к космическим путешествиям и отнестись к ним более серьезно.

Описание Взрыв шаттла "Челленджер", 28 января 1986 © AP Photo/Bruce Weaver

Вторая попытка отправить обычного человека в космос состоялась спустя 15 лет, в 2001 году, на космодроме Байконур в Казахстане и увенчалась успехом. Первым космическим туристом стал американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито, который почти год тренировался в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Вместе с двумя космонавтами — Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным — Тито облетел Землю по орбите 128 раз, пробыв в космосе 7 суток 22 часа 4 минуты и 8 секунд.

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В 2002 году российский корабль "Союз" доставил на МКС второго туриста — южноамериканского миллионера Марка Шаттлворта. Полет обошелся ему почти в $20 млн (аналогичную сумму заплатил и Тито). В обоих случаях в качестве "турагентства" выступала американская компания по космическому туризму Space Adventures, клиентами которой позже стали еще семь человек. Существует два вида космического туризма Условно космический туризм, если обратиться к энциклопедии Britannica, можно разделить на два вида — орбитальный и суборбитальный. Их главное отличие заключается в том, в какую часть космоса будет доставлен турист. Орбитальными полетами считаются те, при которых люди оказываются на орбите нашей планеты, в результате чего могут оставаться в космосе продолжительное время: именно там летают спутники, космонавты и находится Международная космическая станция. Для того чтобы совершить орбитальный полет, ракета должна преодолеть так называемую линию Кармана, которая составляет 100 км над уровнем моря. Она условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом, а также является верхней границей государств.

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Суборбитальные полеты гораздо проще осуществить. При них человек поднимается к границам атмосферы, не зависая в космосе, и начнет падать на землю через несколько минут после выключения двигателя корабля. Несмотря на это, люди все равно испытывают невесомость и могут полюбоваться космическими видами. Обычно такие полеты длятся около 10–15 минут. Отсюда и вытекает огромная разница в цене полетов. Для того чтобы выйти на орбиту, ракета должна развить скорость 7 780 м/c, а чтобы подняться на 100 км над уровнем моря и совершить суборбитальный полет, необходима скорость в восемь раз меньше — 950 м/с. Это все еще очень много (для сравнения: пассажирские авиалайнеры обычно поднимаются на 10 км, а их пиковая скорость — 222–250 м/c), однако скорость 950 м/c способны развить более простые и дешевые аппараты. Кроме того, суборбитальные полеты не требуют особой подготовки. Благодаря этому формально за последние годы в космосе побывало гораздо больше туристов, с 2020 по 2023 год появилось 69 новых частных астронавтов. Какие компании занимаются космическим туризмом? Сейчас на рынке представлено не так много "турагентств", которые могут отправить человека в космос. Самые крупные из них — вышеупомянутая Space Adventures Эрика Андерсона, Blue Origin Джеффа Безоса, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и SpaceX Илона Маска. Все они предоставляют разный опыт космических путешествий. Так, Space Adventures занимается орбитальными полетами и организует своим клиентам пребывание на МКС с помощью российских кораблей "Союз". Кроме того, у компании есть соглашение с Boeing и SpaceX: потенциальные туристы могут летать на кораблях Starliner и Dragon соответственно.

Описание Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo © REUTERS/Gene Blevins

Компании Blue Origin и Virgin Galactic обладают меньшей технической мощностью. Они организовывают суборбитальные полеты и способны отправить человека в космос всего на три-четыре минуты. Корабли Virgin Galactic поднимаются примерно на 90 км, а Blue Origin — на 106 км. Из-за этого между компаниями возникают споры, так как Международная авиационная федерация считает границей с космосом линию Кармана (100 км), а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает, что космос начинается в 80 км над Землей. Кроме того, компания Брэнсона может доставить в космос сразу восемь человек, включая двух пилотов, а Безоса — шесть. SpaceX Илона Маска также занимается космическим туризмом, однако предоставляет большее погружение в опыт космических путешествий. Совместно с компанией Axiom Space в 2022 году они отправили на орбиту первую полностью коммерческую миссию. В результате корабль Crew Dragon доставил на МКС четырех туристов, которые пробыли в космосе 15 дней и вернулись на Землю; стоимость такого полета оценивается в $55 млн с каждого туриста. За каким видом космического туризма будущее? Скорее всего, орбитальные полеты еще долгие годы будут оставаться развлечением для самых богатых и привилегированных людей мира. Однако суборбитальные полеты становятся все доступнее с каждым годом, так как это более бюджетная и безвредная для организма альтернатива: например, слетать в космос вместе с Virgin Galactic стоит всего $450 тыс.

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Но при суборбитальных полетах есть высокие риски. ​​​​​Аппараты, которые доставляют людей на огромную высоту, могут столкнуться с космическим мусором и разгерметизироваться. Также путешественники могут столкнуться с нехваткой топлива или отказом систем жизнеобеспечения. Кроме того, массовое изготовление ракет может привести к халатности на этапе создания машин в целях экономии. Стоит учитывать еще и то, что при коммерческих полетах отношение к правилам безопасности может быть более низкое, чем при профессиональных, из-за чего вероятность плачевного исхода повышается. Так, в 2014 году один из пилотов Virgin Galactic погиб во время испытательного полета.

Описание Прототип пассажирской капсулы Neptune © Space Perspective/Cover Images via Reuters Connect

Однако существуют еще более безопасные и бюджетные варианты полюбоваться космическими видами. Например, компания Space Perspective уже показала прототип пассажирской капсулы для "космических" полетов Neptune, которую будут запускать с борта специального судна на огромном воздушном шаре. За шесть часов капсула поднимется на 32 км в стратосферу, откуда туристы смогут насладиться видом, похожим на тот, что наблюдают космонавты. Ее испытания начнутся в 2024 году, а в 2025-м на ней уже будут совершать полноценные полеты. И все это по приемлемой цене. Сейчас уже продано 1 600 билетов, каждый из которых стоит $125 тыс. Развитие космического туризма в России Внимание к потенциалу России на поприще космического туризма привлек успех фильма "Вызов" — Роскосмосу удалось отправить членов съемочной группы (актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко) на МКС, где они сняли часть сцен картины.

Описание Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", 2021 год © Сергей Савостьянов/ТАСС