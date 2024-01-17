Производитель дронов в РФ сократил время обработки данных магниторазведки до 30 секунд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская компания "Мира", разрабатывающая дроны для аэромагнитной съемки, представила технологию обработки данных, которая позволяет получать результат за 30 секунд вместо нескольких суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Дроны, осуществляющие аэромагнитную разведку, используются при поиске залежей минеральных ресурсов. От оперативности получения прогноза зависят сроки начала добычи. Внедрение технологии позволит начинать разведку бурением в день съемки.

"Компания "Мира", являющаяся резидентом "Сколково" (Группа "ВЭБ.РФ"), разработала, протестировала и приступила к опытному внедрению инновационной технологии обработки геомагнитных данных, собираемых дронами-магниторазведчиками. <…> Временная задержка между разведкой полезных ископаемых дроном, которая проводится в режиме реального времени, и отчетом о прогнозе залежей минеральных ресурсов впервые в мире сокращена до 30 секунд. В прошлом подобные прогнозы занимали от нескольких суток до нескольких недель", - уточнил генеральный директор компании "Мира" Андрей Мусинов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Разработчики решения применили для анализа данных, получаемых беспилотниками, облачные технологии и собственные алгоритмы обработки больших данных.

"Специалистами компании была также разработана уникальная технология мультимаршрутной передачи данных по различным каналам связи, включая мобильную, спутниковую и радиосвязь. Поступая потоком на облачные нейронные сети, данные оптимизируются и предоставляются клиентам в режиме реального времени через защищенный интерфейс", - сообщил Мусинов.

Решение ускорит разведку полезных ресурсов и позволит заказчикам оптимизировать работу по добыче, планы которой часто строятся на десятки лет вперед, считают авторы.