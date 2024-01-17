Глава РАН считает, что Россия будет независима в микроэлектронике через три-четыре года

МОСКВА. 17 января. /ТАСС/. Россия достигнет должного уровня самообеспеченности в сфере микроэлектроники примерно к 2027-2028 годам. Такое мнение высказал президент Российской академии наук Геннадий Красников на международном научно-практическом семинаре в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

"Для того, чтобы страна здесь была независима, мы, к сожалению, должны заново восстановить несколько направлений. Первое - особо чистые материалы. И сегодня идет целая программа по особо чистым материалам. <…> Второе - должно быть электронное машиностроение. <…> Конечно, сейчас идет программа по электронному машиностроению. Конечно, сейчас идет модернизация, и делается увеличение действующих фондов. Мало того, делается новая фабрика. <…> Сюда выделены большие деньги, все на контроле у первых лиц государства. <…> Мы оцениваем, что такой эффект это даст где-то через три-четыре года, 2027-2028 годы", - рассказал глава РАН.

Он напомнил, что СССР когда-то занимал второе или третье место в мире по микроэлектронике, а в более поздние времена первые антироссийские санкции США в 2016 году были введены именно против этой отрасли.

Как пояснил Красников ТАСС, в настоящее время в стране производится много разнообразных микросхем, но их уже не хватает для успешного движения вперед.

"У нас прекрасно работает "Микрон", "Ангстрем", таких предприятий много, и они делают очень много схем отечественных, особенно для военно-промышленного комплекса. Вопрос состоит в том, что мы делаем не все микросхемы. И микроэлектроника должна двигаться вперед, она не стоит на месте. <…> У нас будут заново созданы особо чистые материалы. <…> У нас будет электронное машиностроение в основе и заново воссозданная промышленность. И будут новые чистые комнаты, новые технологии", - рассказал Красников.