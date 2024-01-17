В России разработали метод быстрого получения сорбента для устранения утечек нефти

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали генератор, позволяющий производить в зоне утечек нефтепродуктов сорбент, поглощающий загрязняющие вещества из воды и почвы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Терморасширенный графит считается наиболее эффективным материалом для устранения последствий утечек нефтепродуктов. Однако для его изготовления и транспортировки в зону чрезвычайной ситуации требуется время. Авторы работы нашли способ максимально сократить этот промежуток.

"Ученые ПНИПУ совместно с коллегами из компании "Силур" разработали компактный генератор и специальную смесь для изготовления терморасширенного графита прямо в очаге чрезвычайной ситуации. Уникальная технология позволит создавать качественный сорбент для быстрого реагирования при разливе нефтепродуктов. <…> Разработка будет полезна для нефтеперерабатывающих предприятий, автосалонов, для сбора токсичных металлов, жидкостей и для военных в зоне СВО", - говорится в сообщении.

Традиционная технология изготовления терморасширенного графика - порошкообразного материала, 1 грамм которого поглощает до 100 граммов нефтепродуктов, предполагает использование специальных печей. Графит под действием высокой температуры в десятки раз увеличивается в объеме, образуя элементы с низкой теплопроводностью и высокой термостойкостью. Разработанный учеными генератор оснащен контейнером с подготовленной смесью - графитом и компонентом, запускающим процесс терморасширения.

"[Пользователь] просто активирует устройство и уже через мгновение собирает сгенерированный сорбент в отдельный тканевый контейнер. Оттуда его уже выгружают на место разлива, где <…> частицы графита впитывают в себя нефть как губка. В дальнейшем собранный нефтепродукт можно отжать", - цитирует пресс-служба вуза студента кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Андрея Мякшина.

Авторы разработали несколько составов смеси, усовершенствовав ее качества. Пропитав графит насыщенным раствором перманганата калия, они обеспечили равномерное распределение вещества в контейнере и получение продукта за 2-3 секунды, уточнил аспирант кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Роман Бердников.