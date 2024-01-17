Ученые Курчатовского института научат школьников выращивать растения без почвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" проведут в марте смену во всероссийском детском центре "Орленок", которая будет посвящена методам выращивания растений без использования почвы, развивающихся в качестве альтернативных способов производства сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается на сайте научного центра.

Образовательная программа "Вырасти сад в пробирке" пройдет в рамках третьей смены центра "Орленок" с 1 по 21 марта. К участию в ней приглашаются подростки 14-16 лет, интересующиеся естественными науками.

"Тема поиска альтернативных методов выращивания сельскохозяйственных культур становится все более актуальной. <…> Школьники будут учиться выращивать растения в искусственных средах без использования почвы", - говорится в сообщении.

Отбор участников программы пройдет в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 5 февраля, результаты будут объявлены 12 февраля. Условия конкурса опубликованы на сайте НИЦ "Курчатовский институт".