В Новосибирске хирурги исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске провели сложную операцию 82-летней жительнице Барнаула по исправлению врожденного порока сердца. Женщина узнала о врожденном пороке только после 70 лет, рассказали в пресс-службе кардиоцентра.

"Рискованную операцию пожилой жительнице Барнаула провели новосибирские кардиохирурги, на 83-м году исправив врожденный порок сердца и вызванное им грозное осложнение - аневризму аорты", - говорится в сообщении.

Двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого - порок, с которым родилась пациентка, в некоторых случаях может сам компенсироваться организмом и позволяет дожить без хирургического вмешательства до зрелого возраста. "Пациентке из Барнаула удалось войти в число рекордсменов с таким врожденным пороком: о своем диагнозе она впервые узнала только после 70 лет", - рассказали в пресс-службе.

Исправлять порок женщине не стали из-за пожилого возраста, однако ее состояние ухудшилось, в течение последнего года она несколько раз попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Хирурги кардиоцентра одномоментно успешно выполнили протезирование и дисфункционального аортального клапана, и аорты, на которой сформировалась аневризма в восходящем в брюшном отделе. Пациентка хорошо выдержала операцию и успешно проходит период восстановления.