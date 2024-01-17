Насыщение организма водой научились анализировать при помощи оптического метода

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали неинвазивный метод быстрой оценки степени насыщения организма водой (гидратации) при помощи спектроскопии. Новый подход может ускорить создание портативных устройств для мониторинга гидратации кожи в сферах медицины и спорта, сообщила пресс-служба МГУ.

Уровень содержания воды в организме, в частности, влияет на регуляцию температуры тела, обмен веществ и метаболизм в клетках. При этом существующие методы оценки этого показателя, такие как взвешивание и анализ слюны и крови, не подходят для быстрой и точной диагностики.

"Разработан оптический метод для оценки уровня гидратации организма. Используя пространственно-разрешенную спектроскопию диффузного отражения, исследователи провели мониторинг процессов дегидратации и регидратации кожи при термических и физических нагрузках у здоровых добровольцев, а также <…> у пациентов с отечным синдромом. Данная работа способствует созданию портативных устройств для мониторинга гидратации кожи, которые найдут свое применение в клинической практике и спортивной медицине", - говорится в сообщении.

Особенности потери жидкости

Авторы обнаружили связь между уменьшением массы тела и уровнем гидратации кожи: потеря массы тела на 1% соответствует снижению гидратации кожи на 10%. При этом процесс обезвоживания, запускаемый тепловым воздействием на организм, наблюдается в течение продолжительного времени после его прекращения, уточнили ученые.

"Физическая активность приводит к более заметным изменениям содержания воды: после первых 20 минут бега уровень содержания воды понижается на 10%, после чего фиксируется его восстановление до контрольного уровня. Таким образом, организм способен компенсировать потерю жидкости во время кратковременных физических нагрузок. Наиболее существенное снижение уровня гидратации (до 30%) наблюдалось при диуретической терапии добровольцев с диагностированным отечным синдромом", - пояснили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Biophotonics.