Разработан тренажер для оттачивания навыков управления нефтепереработкой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали для предприятий тренажер, который помогает персоналу оттачивать навыки управления переработкой нефти. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Важно, чтобы персонал учился работать с технологическими процессами быстро и эффективно, без ущерба производству. В этом могут помочь специальные компьютерные тренажеры, и в последнее время спрос со стороны предприятий на них увеличивается. Ученые ПНИПУ разработали тренажерный комплекс, с помощью которого сотрудники нефтяных компаний смогут отточить свои навыки управления установкой для переработки нефти", - говорится в сообщении.

Авторы создали решение для этапа первичной переработки нефти, предполагающего очистку сырья от воды и минеральных солей. Основой установки стала математическая модель, при помощи которой можно создать необходимую для обучения ситуацию. Например, отработать действия персонала при возникновении неисправности клапана или насоса, уточняют в ПНИПУ.

"Наша разработка отличается тем, что в тренажере объединены математическая модель, распределенная система управления <…> и 3D-модель. Такая система позволяет максимально точно воссоздать рабочий процесс и сделать обучение эффективным. У сотрудников развиваются компетенции, от которых зависят безопасность и качественные показатели производства", - считает ассистент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Илья Адищев, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология". Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".