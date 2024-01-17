В Петербурге создали способ обнаружения группы БПЛА и измерения их траекторий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали способ для одновременного обнаружения группы БПЛА и измерения их траекторий. Метод позволит усовершенствовать применяемые сегодня локаторы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сотрудники кафедры аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов ГУАП создали способ, с помощью которого можно обнаружить и измерить траекторные параметры сразу нескольких микро- и мини-БПЛА на фоне мешающих отражений от земли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обзора воздушного пространства и обнаружения беспилотников используются импульсно-допплеровские локаторы, но им сложно увидеть зависшие, малоскоростные, маневрирующие беспилотники, так как их сигналы поглощаются отражениями от земли. Кроме этого, локаторы настроены на обнаружение одного беспилотника, хотя зачастую БПЛА применяются группами и летают с различной скоростью, на разных дальностях.

Ученые ГУАП нашли способ для решения этой проблемы и предложили метод, который позволяет не менять существующие локаторы, а доработать функциональное программное обеспечение, изменив бортовые алгоритмы. В результате локатор расширяет свои функциональные возможности, повышается информативность и точность измерения всех обнаруженных целей.

По данным пресс-службы, разработчики уже получили патент на изобретение, способ будет применяться в задачах транспортной логистики и обеспечения безопасности при несанкционированном использовании БПЛА.