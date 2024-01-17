Новосибирский университет получил КТ-томограф для доклинических исследований животных

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Лаборатория Новосибирского государственного университета (НГУ) получила КТ-томограф, который позволит ученым проводить доклинические практикоориентированные исследования, до сих пор отсутствовавшие за Уралом. В частности, новое оборудование открывает большие возможности в изучении опухолевых процессов у крупных млекопитающих, в медицине и фармакологии на поздних этапах доклинических исследований, что невозможно в медицинских центрах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее НГУ принял решение о создании уникального центра, нацеленного на проведение биомедицинских исследований на крупных животных. Необходимость создания центра доклинических исследований на крупных млекопитающих стала актуальной несколько лет назад, когда российские ученые начали проводить эксперименты по определению эффективности одного из направлений лучевой терапии - бор-нейтронозахватной терапии. В испытания этого метода лечения рака активно участвует НГУ.

"С приобретением КТ-томографа перед учеными всего региона открываются широкие возможности в доклинических практикоориентированных исследований, до сих пор отсутствовавшие за Уралом. Немногие томографы, используемые для крыс и мышей, рассчитаны на массу тела максимум 2-3 кг. Теперь же исследователи получили возможность привлекать в качестве моделей <...> млекопитающих, вес которых может достигать 60 кг и выше", - сообщили в пресс-службе.

С помощью КТ-томографа будет осуществляться и скрининг животных, направляемых ветеринарными клиниками, для проведения экспериментов по применению нейтронозахватной терапии в лечении онкологических заболеваний и системных поражений. Это поможет в формировании крупных групп, задействованных в исследовании. В условиях медицинских центров и лечебных учреждений такие работы не предусмотрены, а в лаборатории ядерной и инновационной медицины их проведение вполне возможно.

"Лаборатория ядерной и инновационной медицины и все научные подразделения НГУ, СО РАН получили уникальную возможность проводить широчайший профиль современных высокотехнологичных неинвазивных исследований на крупных млекопитающих и невитальных объектах", - цитирует пресс-служба слова сотрудника лаборатории Владимира Каныгина.