В Приморье начали комплексное исследование расселения дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Научные сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье приступили к комплексному исследованию расселения и динамики популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка. Запустить исследование помогли коллеги из Национального управления по охране тигров Индии (NTCA).

"Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" начали первые в истории исследования демографии дальневосточного леопарда. Эта работа началась во время визита делегации "Земли леопарда" в Республику Индия в рамках сотрудничества с Национальным управлением по охране тигров. Впервые начато настолько глубокое комплексное исследование расселения леопарда, возрастной динамики и половозрастной структуры популяции. При содействии индийских коллег в работе используются методы математического анализа", - рассказали в пресс-службе.

Национальное управление по охране тигров Индии играет движущую роль в успешном сохранении популяции бенгальского тигра на территории страны и обладает огромным опытом в полевых исследованиях крупных кошек. Совместную работу с индийскими учеными провели научные сотрудники "Земли леопарда" Дина Матюхина и Таисия Марченкова. Рабочий визит был посвящен освоению новых научных методов, которые помогут в дальнейшем изучении леопарда.

"Впервые для дальневосточного леопарда мы проанализировали такие демографические показатели, как прирост популяции, особенности выживаемости, пополнение и сменяемость особей в популяции. Такие же популяционные показатели были впервые получены для амурского тигра", - цитирует пресс-служба научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Таисию Марченкову.

На территориях "Земли леопарда" расположена крупнейшая в России сеть фотомониторинга: более 400 автоматических лесных камер приносят данные о дальневосточном леопарде и амурском тигре. Новые методы помогут оптимизировать работу российских специалистов с тысячами фотографий. Результаты будут опубликованы после длительного исследования.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире большая кошка. Еще в начале XXI века их оставалось всего 35 в дикой природе. Однако после создания в 2012 году национального парка "Земля леопарда" численность зверя стала расти. Сегодня в юго-западном Приморье живет уже 125 диких дальневосточных леопардов. Также здесь отмечена самая высокая плотность амурского тигра с 58 взрослыми особями.