Выявлены антитела, снижающие эффективность вакцин от стафилококка

ТАСС, 16 января. Биологи из США выяснили, что все ранее созданные вакцины от стафилококка провалились в клинических испытаниях из-за того, что их действию на иммунитет мешают уже существующие антитела к этой бактерии, возникшие в ходе случайных контактов со стафилококком. Понимание этого позволит создать полноценные вакцины от стафилококка, сообщила во вторник пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD).

"Раскрытие принципов того, как стафилококку удается вводить в заблуждение нашу иммунную систему, является критически важным шагом в сторону улучшения качества вакцин от данного патогена. Наше открытие также говорит в пользу того, что и прививки от других бактериальных инфекций могли провалиться в клинических испытаниях по схожим причинам", - заявил профессор UCSD Джордж Лю, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, за последние 30 лет медики со всего мира создали сразу несколько прототипов вакцин от стафилококка. Все они хорошо зарекомендовали себя в опытах на животных, однако их клинические испытания неизменно заканчивались провалом. Во всех случаях вакцины давали или очень слабую, или же фактически нулевую защиту от заражения этим микробом.

Американские молекулярные биологи предположили, что эти различия в результатах опытов на животных и добровольцах могут быть связаны с тем, что лабораторные мыши и прочие модельные животные живут в изолированных средах и редко контактируют с природными патогенами, в том числе и с самим стафилококком. Благодаря этому их иммунитет не обладает "памятью" о предыдущих инфекциях и впервые взаимодействует с антигенами бактерий при инъекциях вакцины.

Основа для новых вакцин от стафилококка

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали образцы крови добровольцев, извлекли из них антитела к стафилококку, ввели их в организм мышей и проследили за реакцией иммунитета грызунов на прививки и культуры бактерий. Эти опыты показали, что человеческие антитела не только не защищали грызунов от инфекции, но и при этом блокировали действие вакцин на их организм.

Последующие эксперименты показали, что подобным образом на мышей действовали не все антитела, а только те молекулы, которые соединялись с клеточными стенками бактерий. Почему это так, биологи пока не могут сказать, однако проведенные ими опыты показывают, что взаимодействие этих молекул, бактерий и иммунных клеток приводит к тому, что иммунитет начинает игнорировать стафилококк и прекращает выработку новых типов антител к этим бактериям.

При этом ученые обнаружили, что антитела, атакующие молекулы токсинов данного микроба, не мешали работе вакцин и защищали грызунов от заражения стафилококком. Руководствуясь этой идеей, ученые создали прототип вакцины, атакующий указанную часть бактерии, и проверили ее на мышах. Уровень эффективности прививки не упал при введении человеческих антител в организм грызунов, что дает надежду на создание первых высокоэффективных вакцин от стафилококка.