Создан защищающий организм от заражения стрептококком пробиотик

ТАСС, 16 января. Биологи из США создали пробиотик на базе модифицированных бактерий человеческой микрофлоры, которые подавляют размножение патогенных форм стрептококка, вызывающих скарлатину и другие опасные для жизни инфекции. Результаты проверок препарата на животных были опубликованы в статье в журнале Nature Microbiology.

"Мы разработали пробиотик на базе модифицированных бактерий вида Streptococcus salivarius, при помощи которого мы смогли успешно подавить размножение патогенных форм стрептококка в разных органах тела подопытных животных. Этот успех говорит о возможности использования подобных пробиотиков для борьбы с инфекциями", - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа американских молекулярных биологов под руководством доцента Исследовательского института при Госпитале методистов в Хьюстоне (США) Мутьи Кумарасвами при изучении взаимодействий между двумя видами стрептококков - патогенными микробами вида Streptococcus pyogenes и полезными бактериями Streptococcus salivarius, которые часто включают в состав разных пробиотиков.

В ходе опытов ученые обнаружили, что Streptococcus salivarius вырабатывают ранее неизвестный антибиотик саливабактин, который в теории способен подавлять размножение Streptococcus pyogenes и других опасных форм стрептококков. Когда ученые проверили эту идею в опытах на мышах, произошло нечто обратное - добавление пробиотика привело не к уничтожению, а к разрастанию колоний патогенных бактерий.

Последующие эксперименты показали: это было связано с тем, что Streptococcus pyogenes распознавали "конкурентов" по выделяемым ими молекулам белка NIP и начинали вырабатывать ферменты, нейтрализующие молекулы саливабактина. Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали геном пробиотических бактерий таким образом, что они перестали вырабатывать белок NIP и активнее производили антибиотик.

Последующие проверки их работы на мышах показали, что новая версия Streptococcus salivarius успешно подавляла рост патогенных вариаций стрептококка в организме грызунов и защищала их от развития бактериального фарингита и других инфекций, связанных с проникновением Streptococcus pyogenes в организм. Успешное завершение этих опытов, как считают ученые, говорит о возможности использования подобных пробиотиков для борьбы с опасными инфекциями.

О стрептококках

Бактерии вида Streptococcus pyogenes представляют собой один из самых опасных патогенных микробов. Они вызывают скарлатину и многие тяжелые инфекции, которые ежегодно уносят жизни около 650 тыс. человек по всей Земле. Эти микробы часто присутствуют в микрофлоре ротовой полости, органов дыхания и пищеварительных органов людей, где они могут начать бесконтрольно размножаться при ослаблении иммунитета.