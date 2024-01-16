{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специалисты создали первый глобальный геномный каталог микробов из Мирового океана

Всего океанологи и генетики собрали более 2,1 тыс. проб воды с разных глубин во всех регионах мира, извлекли из них клетки бактерий, архей и других микроорганизмов, а также обрывки их ДНК, и расшифровали их структуру
© SHIN-db/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 16 января. Международный коллектив генетиков и океанологов подготовил первый генетический каталог, в который входит информация по устройству генома всех ключевых микробов, обитающих в глубинах Мирового океана и на его дне. В этот атлас вошло свыше 317 млн групп генов, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Frontiers in Science.

"Подготовка этого каталога дает нам возможность сделать большой шаг в изучении полного разнообразия жизни, обитающей в Мировом океане. Этот атлас содержит в себе более чем 317 млн групп генов, которые обеспечивают работу морских микробов, обитающих во всех уголках гидросферы", - заявила научный сотрудник Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) Элиза Лайоло, чьи слова передает пресс-служба журнала.

Лайоло и ее коллеги подготовили генетический каталог одноклеточных обитателей вод Мирового океана благодаря разработке технологий, которые позволяют массово извлекать обрывки ДНК из образцов морской воды, расшифровывать их и определять структуру генов при помощи разработанных исследователями алгоритмов и систем искусственного интеллекта.

В общей сложности, океанологи и генетики собрали более 2,1 тыс. проб воды с разных глубин Мирового океана во всех регионах мира, извлекли из них клетки бактерий, архей и других микроорганизмов, а также обрывки их ДНК, и расшифровали их структуру. В результате этого исследователи получили информацию по структуре более чем 317 млн групп генов. Исследователям удалось определить происхождение и возможные функции для примерно половины из этих участков, а другие еще предстоит изучить.

Как отмечают ученые, проведенный ими первый анализ этого атласа уже раскрыл несколько ранее неизвестных и интересных особенностей морских экосистем. В частности, ученые обнаружили большие различия в уровне активности микробов, обитающих на дне Мирового океана и в его толще, а также выявили большое число грибков, обитающих в так называемой "сумеречной зоне", прослойке воды на глубине в 1 000-2 000 метров, куда почти не проникает свет Солнца.

Полная версия каталога опубликована в свободном доступе на онлайн-портале, который был создан специалистами Научно-технологического университета имени короля Абдаллы. Последующее изучение этих геномных сведений биологами, экологами и другими специалистами позволит раскрыть другие интересные свойства одноклеточных обитателей Мирового океана, открыть новые лекарства, а также даст ученым возможность изучить то, как активность человека влияет на этих микробов в разных регионах мира.

Найден способ сократить затраты энергии на вентиляцию шахт рудников
Проветривание шахт рудников важно для обеспечения безопасности горнорабочих, так как при добыче полезных ископаемых под землей скапливаются горючие газы
Читать полностью