Специалисты создали первый глобальный геномный каталог микробов из Мирового океана

ТАСС, 16 января. Международный коллектив генетиков и океанологов подготовил первый генетический каталог, в который входит информация по устройству генома всех ключевых микробов, обитающих в глубинах Мирового океана и на его дне. В этот атлас вошло свыше 317 млн групп генов, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Frontiers in Science.

"Подготовка этого каталога дает нам возможность сделать большой шаг в изучении полного разнообразия жизни, обитающей в Мировом океане. Этот атлас содержит в себе более чем 317 млн групп генов, которые обеспечивают работу морских микробов, обитающих во всех уголках гидросферы", - заявила научный сотрудник Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) Элиза Лайоло, чьи слова передает пресс-служба журнала.

Лайоло и ее коллеги подготовили генетический каталог одноклеточных обитателей вод Мирового океана благодаря разработке технологий, которые позволяют массово извлекать обрывки ДНК из образцов морской воды, расшифровывать их и определять структуру генов при помощи разработанных исследователями алгоритмов и систем искусственного интеллекта.

В общей сложности, океанологи и генетики собрали более 2,1 тыс. проб воды с разных глубин Мирового океана во всех регионах мира, извлекли из них клетки бактерий, архей и других микроорганизмов, а также обрывки их ДНК, и расшифровали их структуру. В результате этого исследователи получили информацию по структуре более чем 317 млн групп генов. Исследователям удалось определить происхождение и возможные функции для примерно половины из этих участков, а другие еще предстоит изучить.

Как отмечают ученые, проведенный ими первый анализ этого атласа уже раскрыл несколько ранее неизвестных и интересных особенностей морских экосистем. В частности, ученые обнаружили большие различия в уровне активности микробов, обитающих на дне Мирового океана и в его толще, а также выявили большое число грибков, обитающих в так называемой "сумеречной зоне", прослойке воды на глубине в 1 000-2 000 метров, куда почти не проникает свет Солнца.

Полная версия каталога опубликована в свободном доступе на онлайн-портале, который был создан специалистами Научно-технологического университета имени короля Абдаллы. Последующее изучение этих геномных сведений биологами, экологами и другими специалистами позволит раскрыть другие интересные свойства одноклеточных обитателей Мирового океана, открыть новые лекарства, а также даст ученым возможность изучить то, как активность человека влияет на этих микробов в разных регионах мира.