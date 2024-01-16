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В РФ нашли способ контролировать численность грызунов с помощью феромона

Ученые предполагают, что выделение феромона перенаселения играет адаптационную роль в популяциях с высокой плотностью

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно с исследователями из Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что так называемый феромон перенаселения, который выделяют самки мышей в условиях тесноты и нехватки ресурсов, вызывает состояние стресса и повреждения ДНК. Эти результаты позволят создать бесконтактные способы регулирования численности популяции млекопитающих, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Результаты исследования можно будет использовать для разработки новых бесконтактных способов управления физиологическим состоянием животного. Например, эффективнее регулировать численность популяции млекопитающих", - говорится в материале.

Уточняется, что феромон перенаселения (2,5-диметилпиразин (2,5ДМП) был обнаружен в моче самок мышей еще в 1980-х годах. Он выделяется при увеличении численности популяции и приводит к нарушению социальных взаимодействий, хроническому стрессу, подавлению иммунитета и репродуктивной функции. В ходе исследования ученые доказали, что феромон вызывает у млекопитающих состояние стресса и повреждения ДНК. Соединение индуцирует состояние стресса животного вследствие восприятия феромона обонятельными нейронами мыши. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

У млекопитающих есть две обонятельные системы - основная и дополнительная, которая и участвует в восприятии феромонов. Ученые показали, что для нормальной работы феромона животное должно почувствовать его обеими обонятельными системами.

Исследователи изучили работу центральной нервной системы млекопитающих с помощью марганец-усиленной магнитно-резонансной томографии и составили карту активности мозга животного. Через полчаса после начала воздействия феромона уровень гормона стресса мышей - кортикостерона - увеличился в плазме крови в пять раз. Через час наблюдалось снижение уровня окситоцина, что может являться дополнительным фактором, усугубляющим стресс. Через 30 дней у самцов уменьшилась селезенка, выявились нарушения иммунного ответа организма. Кроме того, масса яичек снизилась на 21%.

"Ученые предполагают, что выделение 2,5ДМП играет адаптационную роль в популяциях с высокой плотностью: он может предупреждать об угрожающих условиях, например, нехватке ресурсов, и в дальнейшем способствовать расселению. Когда скученность не уменьшается, это может привести к пагубным последствиям для здоровья: замедлению размножения, подавлению иммунитета и хроническому стрессу. Помимо этого, исследователи выяснили, что феромон нарушает стабильность генома через стресс-опосредованные пути", - говорится в материале.

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