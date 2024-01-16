Найден способ сократить затраты энергии на вентиляцию шахт рудников

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Горного института УрО РАН разработали метод последовательного проветривания шахт рудников, который позволяет на 10% повысить энергоэффективность системы вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авторы проанализировали газораспределение в шахтах калийного рудника и построили математическую модель, которая учитывала особенности движения воздушных потоков, а также объемы и интенсивность выделений газа. За счет этого ученые разработали несколько сценариев последовательного проветривания вентиляционных объектов.

"Во всех случаях энергоэффективность системы вентиляции повысилась более чем на 10%. Расчетная ежесуточная экономия затрачиваемой электроэнергии составила более 19 тыс. киловатт-часов. <...> Мы разработали специальный алгоритм, который обеспечивает единую работу вентиляционных объектов. Все предложенные нами решения прошли экспертизу промышленной безопасности и уже постепенно реализуются на горных предприятиях", - приводит пресс-служба вуза слова ассистента кафедры "Разработка месторождений полезных ископаемых" ПНИПУ Андрея Суханова.

Проветривание шахт рудников важно для обеспечения безопасности горнорабочих, так как при добыче полезных ископаемых под землей скапливаются горючие газы. При этом протяженность подземной инфраструктуры рудников постепенно увеличивается, а существующие системы вентиляции потребляют большое количество энергии. В связи с этим ученые работают над поиском способов снижения энергозатрат и более эффективной подачи воздуха в шахты.

"Предложенная система экономит энергопотребление главных вентиляторных установок подземных рудников и сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу", - пояснили в вузе.