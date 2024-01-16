Усовершенствована технология укрепления почвы с помощью бактерий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) усовершенствовали технологию укрепления почвы с помощью минерализации карбоната кальция микроорганизмами (биоцементации) и снизили стоимость культивирования этих бактерий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Авторы нашли способ улучшить характеристики грунта за счет добавления наполнителя из измельченной макулатуры. Она вносится в почву вместе с суспензией бактерий и перемешивается с помощью специальной техники.

"Это способствует более равномерному распределению осаждаемого карбоната кальция и улучшению механических свойств грунта. Прочность экспериментальных образцов по сравнению с образцами без наполнителя повысилась почти в два раза", - пояснила младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий института Дарья Головкина, чьи слова приводит пресс-служба научного центра.

Укрепление грунта - один из необходимых этапов строительства различных объектов. Традиционно для этого применяют химические реагенты, такие как бентонит, силикаты или акриламид. В последнее десятилетие ученые развивают технологию биоцементации, предполагающую использование специальных уреолитических бактерий, осаждающих кристаллы карбоната кальция. Эти кристаллы способны связывать между собой частицы грунта и тем самым повышать его прочность. Такой метод является более экологичным. Технология, в частности, может использоваться для ремонта трещин в цементобетонных конструкциях, предотвращения оседания песчаного грунта и разрушения склонов.

Ученые также предложили метод, позволяющий снизить затраты на культивирование уреолитических микроорганизмов, пояснили в институте. Для этого была разработана специальная питательная среда, в которой дорогостоящие компоненты - дрожжевой экстракт и пептон (белковый субстрат животного происхождения) - заменены на экстракт из отработанных пивных дрожжей.

Результаты исследования, выполненного в рамках работы Курчатовского геномного центра, опубликованы в журнале Applied Sciences.

О Курчатовском геномном центре

Курчатовский геномный центр - это консорциум организаций, в который входят семь российских научных центров во главе с НИЦ "Курчатовский институт". В нем представлены НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ (Гатчина), Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии (Москва), Московский физико-технический институт (Москва) и Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН (Ялта).

Консорциум стал одним из трех геномных центров мирового уровня, созданных в стране в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Его работа направлена на развитие генетических технологий для сельского хозяйства и промышленной микробиологии.