Генетики выявили связь древних миграций с появлением земледелия и скотоводства в Евразии

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Международная группа ученых проанализировала почти 2 тыс. геномов древних людей, что позволило значительно расширить данные о генетическом разнообразии популяций Западной Евразии в раннем голоцене (около 10 тыс. лет назад) и влиянии трансконтинентальных миграций на появление земледелия и скотоводства на континенте. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

"Проведенный анализ выявил так называемый "генетический барьер", простирающийся от Черного до Балтийского моря. С появлением земледелия на западе от этого барьера произошли крупномасштабные популяционные изменения, которые привели во многих областях к почти полной замене охотников-собирателей земледельцами", - говорится в сообщении.

Для исследования межконтинентальных последствий трансконтинентальных миграций древнего человека, которые произошли в раннем голоцене в Западной Евразии, были секвенированы 317 геномов - в основном периода мезолита и неолита - со всей территории Северной и Западной Евразии. Геномы были сопоставлены с уже опубликованными данными более чем 1 600 древних людей. Анализ показал, что генетическое разнообразие популяций Западной Евразии в раннем голоцене было значительно сильнее, чем предполагалось ранее. В исследование, среди прочих, были включены палеогенетические материалы с археологических памятников Западной Сибири. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

С появлением земледелия на западе от выявленного археологами генетического "барьера" произошли крупномасштабные популяционные изменения, которые привели во многих областях к почти полной замене охотников-собирателей земледельцами. К востоку же от "барьера" за тот же период не произошло никаких существенных изменений.

Вторая крупная генетическая трансформация произошла около пяти тысяч лет назад и заняла гораздо меньше времени: степные популяции ямной археологической культуры стремительно распространились на большей части территории Европы. Местные неолитические земледельцы смешались со скотоводами в Восточной, Западной и Южной Европе, в то время как в Скандинавии произошла еще одна почти полная замена населения.

Подобные масштабные закономерности смены населения прослеживаются и в Западной Сибири, где рано появилась плоскодонная керамика. Эти регионы были населены сложными обществами охотников-собирателей-рыболовов со стационарными, а иногда и укрепленными поселениями. Были проанализированы 38 геномов людей мезолитического и неолитического времени. "Проведенный анализ выявил три основных генетических субстрата: ранние западносибирские группы, доминировавшие в лесостепной зоне; североазиатские группы, широко представленные на памятниках Байкальского региона; палеосибирский компонент, влияние которого постепенно уменьшалось от северных берегов Байкала к западу через лесостепную часть", - говорится в сообщении.