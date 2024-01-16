В ЛЭТИ запустили проект по борьбе со списыванием с помощью ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ инициировали проект, который должен помочь в выявлении случаев списывания и другого недобросовестного поведения студентов и абитуриентов на экзаменах. В предотвращении списываний поможет искусственный интеллект. На первом этапе ученые уже собрали необходимую базу данных, далее она ляжет в основу алгоритмов ИИ в помощь экзаменаторам, сообщила ТАСС доцент кафедры информационных систем СПбГЭТУ ЛЭТИ Анастасия Сафонова.

"Сбор данных, их статистический анализ и выявление корреляций является первой частью более глобального проекта. На следующем этапе мы планируем соотнести эту информацию с поведением респондентов, запечатленным на видеокамеру. Далее полученную базу данных смогут использовать для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, которые будут помогать организаторам онлайн-экзаменов выявлять случаи списывания и других нарушений", - рассказала Сафонова.

Отправной точкой для ученых ЛЭТИ и Сибирского федерального университета послужил 2020 год, когда учебные заведения и студенты были вынуждены перейти на дистанционный формат работы и учебы. Собранная база данных включает в себя записи с видеокамер, на которых зафиксированы абитуриенты, сдававшие вступительные экзамены в первый год пандемии. Далее перед учеными встала сложная задача анализа как самих записей, так и последующей судьбы абитуриентов.

В контрольную группу попали обезличенные данные 550 абитуриентов, сдававших ЕГЭ по математике и в дальнейшем обучавшихся по этой дисциплине в одном из российских технических вузов. Среди характеристик для поиска корреляций у респондентов - уровень предыдущего образования, возраст, степень адаптации к жизни, знание русского языка (у иностранцев).

В ходе работы над базой данных ученые выявили большой разброс между вступительными оценками студентов и их оценками по итогам первой сессии - по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,7 раза. Кроме того, данные показывают снижение успеваемости студентов.

На следующем этапе специалисты соотнесут эти данные с записями видеокамер, для этого к работе также привлекут психологов. Это позволит выявить статистические характеристики, связанные с поведением студентов на экзамене, и их результатами во время различных сессий. Все эти проанализированные данные лягут в основу работы нейросети, которая будет выявлять подозрительные случаи и сигнализировать о них экзаменаторам.