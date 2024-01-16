В РФ создали установку для нейтрализации неприятных запахов от агропредприятий

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН разработали и запатентовали технологию нейтрализации неприятных запахов промышленных животноводческих предприятий. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН Сергей Леонов.

Установку разработали сотрудники Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН и Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства СФНЦА РАН.

"Мы выработали несколько новых принципов. Все новые решения защищены патентом, потому что ни один из них раньше не использовался в промышленности. После отработки лабораторного образца мы вышли с предложением на птицефабрику, их это очень заинтересовало. С их помощью была создана малая промышленная установка", - рассказал Леонов.

Первая установка уже монтируется на одном из промышленных птицеводческих предприятий под Новосибирском.

Он пояснил, что неприятные запахи, вызванные сложными химическими соединениями, расщепляются при помощи озона. "Озон - очень окислительноактивное вещество, оно прекрасно справляется с запахами, с его помощью можно также проводить дезинфекцию. Озон проходит через окислительный реактор установки для того, чтобы он максимально хорошо провзаимодействовал с тем воздухом, который мы хотим обработать. В итоге запах должен остаться, как после грозы", - пояснил ученый.

Он добавил, что существующие в международной практике способы разрушения неприятного запаха животноводческих производств - очень дорогие в эксплуатации установки. Существующие в России решения имеют низкий КПД и лишь снижают проблему, не решая ее кардинально.

Он добавил, что российские агрохолдинги проявляют большой интерес к разработке и готовы участвовать в масштабировании установки для использования на крупных промышленных объектах.