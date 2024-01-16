В России разработали технологию доставки молекул РНК для лечения генетических болезней

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские ученые создали технологию упаковки молекул РНК и доставки их в органы с помощью наночастиц. Эта разработка полезна для лечения онкологических, генетических и инфекционных болезней, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России.

"В лаборатории генетических технологий Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России изобрели эффективный и безопасный метод для упаковки РНК. Этот многофункциональный способ позволяет любую РНК, в том числе химически модифицированную, "упаковать" в наночастицы и прицельно доставить в нужную ткань или орган. Это открывает путь к созданию новых лекарств и вакцин для борьбы с онкологическими, генетическими и инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, доставка РНК в клетку помогает отрегулировать нарушенные функции организма - запустить синтез конкретного белка или повлиять на экспрессию какого-либо гена. Так РНК могут остановить размножение вируса или раковых клеток. Однако доставить РНК в нужные клетки сложно, поскольку естественные биологические барьеры организма работают как фильтр, удаляя все чужеродное.

"На сегодняшний день одно из ключевых направлений в мире - разработка лекарств на основе РНК, но почти никто не знает, как доставить их в клетку. Технологий для этого очень мало. Мы создали новый, эффективный и безопасный способ доставки терапевтических или профилактических молекул РНК в разные ткани и органы. Эта технология не включает каких-то токсических компонентов и создает широкое поле для применения", - сказал завлабораторией генетических технологий института Дмитрий Костюшев, комментарий которого приводит пресс-служба.

По словам Костюшева, ученые Сеченовки совместили новый метод упаковки РНК с ранее созданной ими же технологией направленной доставки наночастиц и показали, что могут доставлять молекулы в органы и ткани. При исследовании на культурах клеток и на моделях мышей специалистам удалось блокировать размножение вирусов. Это привело к практически полному исчезновению вирусных белков. Также ученые смогли доказать, что наночастицы попадают в 100% клеток в культуре, а также в значительное число клеток печени у мышей.