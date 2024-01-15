"Леса водорослей" существуют на дне Тихого океана более 35 млн лет

ТАСС, 15 января. Ученые из США и Европы выяснили, что так называемые леса водорослей, самые продуктивные подводные экосистемы Земли, возникли на дне Тихого океана как минимум 32 млн лет назад, а не 14-15 млн лет назад, как считалось в прошлом. Это ставит под сомнение сложившиеся представления об эволюции их обитателей, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

"Изначально считалось, что леса водорослей не могли появиться в акватории Тихого океана раньше, чем 14 млн лет назад, так как те живые существа, которые ассоциируются с этими экосистемами, до этого не существовали. Нам удалось показать, что эти биомы существовали, просто на их территории изначально жили совсем другие представители беспозвоночной и позвоночной фауны", - заявила профессор Университета Калифорнии в Беркли Синди Лой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Так называемые леса водорослей представляют собой одни из самых продуктивных экосистем на Земле. Они представляют собой мелководные регионы на дне океанов Земли, где произрастают плотные скопления бурых водорослей-ламинарий, а также другие растения. Их быстро растущая биомасса служит основой для существования большого числа представителей беспозвоночной и позвоночной флоры, в том числе моллюсков, морских ежей, ракообразных, рыб, тюленей и выдр-каланов.

Исследователи выяснили, что эти важнейшие океанические экосистемы появились в Тихом океане еще в начале олигоценовой эры, свыше 32 миллионов лет назад. Ученые пришли к такому выводу в ходе проведения раскопок в западных регионах североамериканского штата Вашингтон, где залегают породы, сформировавшиеся на дне Тихого океана в далеком прошлом.

В этих породах ученые обнаружили множество останков ризоидов, аналогов корневой системы водорослей-ламинарий, отпечатков их стеблей, а также другие свидетельства того, что и в начале олигоцена западные берега современных США были покрыты лесами водорослей. Это, как отмечают ученые, отодвигает время их появления почти на 18 млн лет назад в прошлое, так как до этого возраст самых древних ископаемых свидетельств их существования составлял 14 млн лет.

Как предполагают ученые, древние леса водорослей служили главной средой обитания для загадочных десмостилий, крупных морских млекопитающих, похожих по размерам и облику на гиппопотамов. Они обитали у берегов Тихого океана с начала олигоцена и по конец миоценовой эры, и до настоящего времени палеонтологи не могли сказать, в каких экосистистемах жили эти существа. Их вымирание около 7 млн лет назад освободило место для современной фауны лесов водорослей, подытожили исследователи.