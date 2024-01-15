В Пензе запатентовали новое устройство для надевания носков

ПЕНЗА, 15 января. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и запатентовали специальное устройство для надевания носков, которое дешевле и эффективнее аналогов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с другими пензенскими коллегами запатентовали устройство для надевания носков. <...> Его протестировали более 30 человек разного возраста и состояния здоровья. Они отметили, что устройство простое, доступное и универсальное. Кроме того, оно позволяет кроме носков надевать подследники, гольфы и даже защитные бахилы", - отмечается в сообщении.

Конструкция состоит из деревянной пластины 300х300х20 мм, отрезка алюминиевого провода длиной 90 см и девяти отрезков резинового шланга по 5 мм. В основании деревянной пластины сделаны два симметричных отверстия, в которые вставлен каркас из монолитного алюминиевого провода, изогнутого дугой. На дугу установлены три противоскользящих стопора - резиновые кольца, обеспечивающие прочную посадку носка на конструкции, рассказал профессор кафедры "Транспортные машины" ПГУ Евгений Чуфистов.

Основание устройства удерживает каркас вместе с растянутым носком, а каркас растягивает манжету или паголенок - часть носка, которая охватывает голень. Стопоры удерживают носок на устройстве. Для разного вида носков, в том числе плотных компрессионных, необходима регулировка положения стопоров.

По словам разработчиков, такое устройство поможет людям с ограниченными возможностями здоровья, беременным женщинам, пожилым людям, тем, кто перенес операции. В отличие от существующих дорогостоящих аналогов его можно собрать и использовать в домашних условиях.