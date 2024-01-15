Предложены меры по оздоровлению философии после влияния Запада

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские ученые-философы предложили ряд мер по оздоровлению своей научной сферы, которая, по их мнению, в значительной мере попала под влияние Запада и его идеологии. Об этом философы рассказали в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Как сообщил профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Зиновьевского клуба Леонид Поляков, он и его коллеги готовят проект по созданию центра русской мысли имени философа и писателя Александра Зиновьева, сокращенно его планируют назвать "Центрум".

"Мы предлагаем разработать курс "Русская философия", который заменит нынешний курс философии вообще, который читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения", - рассказал также Поляков.

Еще одна инициатива Полякова касается оценки преподавания философии в стране. "Должна быть приведена картография современного состояния изучения и преподавания истории русской философии в России. Все институции, которые этим занимаются, сообщества, отдельные историки, журналы и так далее. Мы должны провести просто рекогносцировку, понять, что на этом поле сделано", - отметил ученый.

Профессор Поляков предложил начать подготовку онтологий и хрестоматий по каждой из традиционных ценностей России. А также создать современную библиотеку минимум из 50 томов "Русские философы". Эту библиотеку Поляков обязался подготовить с коллегами. Кроме того, он предложил учредить ежегодную премию за лучшую книгу о русской философии и провести первую всероссийскую конференцию историков русской философии летом 2025 года.

Компрадорские черты

Профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник призвал преодолеть "черты компрадорской отечественной философии". К таким чертам он отнес "коллективное убеждение, что философ должен всегда быть против государства и что философ просто обязан быть пацифистом", "откровенный космополитизм и интеллектуальный снобизм".

"Должна быть произведена ревизия государственных заданий, учебных планов на предмет соответствия ценностям нашего общества и интересам нашего государства. Все гендерные, феминистские, постмодернистские и пацифистские темы и курсы должны быть просто упразднены", - отметил Винник.

Также, по мнению профессора, следует упразднить "навязанные загранкой курсы так называемого критического мышления и фактчекинга, которые ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют". "На самом деле это курс прикладной русофобии", - считает Винник.