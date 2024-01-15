В Китае повысили эффективность лекарств от грибковых форм менингита

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Китайские молекулярные биологи раскрыли механизм, защищающий грибков - возбудителей менингита от действия лекарств на базе амфотерицина, что позволило им разработать метод, повышающий эффективность действия этих препаратов. Работа этого подхода была успешно проверена в опытах на животных, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

"Мы обнаружили, что грибки - возбудители менингита становятся значительно более стойкими к действию амфотерицина, если в мозге их жертвы присутствуют большие количества глюкозы. Эту защитную реакцию можно подавить, если использовать комбинацию из амфотерицина и ауреобазидина, еще одного противогрибкового средства, открытого более трех десятков лет назад", - пишут исследователи.

Открытие совершила группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Института микробиологии Китайской академии наук (Пекин) Вана Линци при изучении того, как грибки вида Cryptococcus neoformans, вызывающие смертельно опасные формы менингита, взаимодействуют с молекулами лекарств на базе амфотерицина, высокоэффективного противогрибкового препарата, обладающего сильными побочными эффектами.

Как отмечают ученые, медиков давно интересует то, почему в некоторых случаях грибки необычно хорошо сопротивляются действию амфотерицина, несмотря на отсутствие в их ДНК защитных мутаций. Специалисты выяснили в ходе опытов на мышах, что Cryptococcus neoformans начинает активнее сопротивляться действию амфотерицина при избытке глюкозы в тканях мозга больного.

Оказалось, что присутствие этой формы сахара в питательной среде активирует ген Mig1 в клетках возбудителя менингита. В результате этого в их мембранах уменьшается концентрация эргостерола, вещества, которое атакуют молекулы амфотерицина, и растет доля вещества IPC, еще одного компонента оболочки Cryptococcus neoformans. Соединение не взаимодействует с амфотерицином, но при этом оно является мишенью для других противогрибковых лекарств, таких как ауреобазидин.

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за действием смеси из амфотерицина и ауреобазидина на мозг больных мышей. Эти опыты показали, что комбинация лекарств примерно вдвое снизила число клеток грибков в мозге мышей по сравнению с тем, как их много присутствовало при применении только амфотерицина. Понимание этого позволит создать более эффективные методы лечения грибкового менингита, а также позволит уменьшить дозы амфотерицина при лечении больных, подытожили исследователи.