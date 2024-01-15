Ученый предложил создать академию общественных наук отдельно от РАН

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Философ Анатолий Черняев, работавший ведущим научным сотрудником Института философии (ИФ РАН) в 2016-2023 годах, выдвинул идею учредить в России академию общественных наук, чтобы разделить сферы естественных и социально-гуманитарных знаний по разным академиям, как это сделано, в частности, в КНР. Об этом ученый заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Китай, например - там существуют две академии: академия наук, которая занимается "стандартными науками", и есть академия общественных наук, которая занимается социальными и гуманитарными науками, теми, которые определяют мировоззрение и идеологию общества. Такое решение очень мудро", - отметил Черняев.

Он подчеркнул, что эти сферы разделены не в одной, а в нескольких странах мира. "Легализация социально-гуманитарного знания под крышей Академии наук фактически дает возможность существовать ему как государству в государстве в режиме "самозадания", самим себе ставить задачи, обосновывая это "научностью", - рассказал Черняев.

Как напомнил ученый, сложившееся положение дел смотрелось несколько более логично в советские времена, когда "присутствие, в частности, философии в сфере Академии наук СССР имело обоснование в коммунистической идеологии, в принципе, что "марксистско-ленинское учение является единственно-истинным и подлинно-научным".

Теперь же, по мнению философа, общественные науки тоже используются как идеологический институт, но только враждебными государству силами и "транслируют заокеанские концепции". Черняев призвал к "деколонизации российской социально-гуманитарной отрасли", и для этого к "последовательной разработке научной политики", созданию "суверенной российской системы наукометрии", а также и к структурной реорганизации отрасли.

Черняев был в конце 2023 года уволен из ИФ РАН. Руководство института настаивает, что просто не продлило трудовой договор с Черняевым. Однако философ считает свое увольнение необоснованным. Как ранее сообщил Черняев ТАСС, в его случае была грубо нарушена общепринятая в отечественной науке практика, когда конкурс на должность объявляется за две недели до истечения трудового договора. Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, в защиту Черняева высказывается патриотическая общественность.