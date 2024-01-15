Открыты уникальные магнитные свойства нового двумерного материала

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Физики-теоретики из России выяснили, что двумерные пленки из атомов железа и углерода обладают уникальными пространственными магнитными характеристиками при высоких температурах окружающей среды. Это позволяет использовать их в качестве основы для новых спинтронных вычислительных устройств, сообщил в понедельник Центр научных коммуникаций МФТИ.

"Команда физиков из МФТИ исследовала электронные и магнитные свойства Fe2C, нового двумерного соединения углерода и железа. Рассчитанные значения обменных взаимодействий и температуры магнитного перехода этого вещества указывают на наличие у этого материала ряда особых свойств", - говорится в сообщении.

В частности, группа физиков под руководством профессора МФТИ Андрея Катанина обнаружила, что изученный ими материал сохраняет ферромагнитные свойства при относительно высоких температурах окружающей среды и проявляет так называемую магнитную анизотропию. Это означает, что новый материал по-разному взаимодействует с внешними источниками магнитных полей в зависимости от их положения относительно кристаллической решетки Fe2C.

По словам исследователей, изученный ими материал относится к числу так называемых МКсенов, перспективных двумерных соединений металлов и углерода. Как предполагают физики, такие вещества должны обладать ключевыми интересными свойствами и графена, двумерной формы углерода, и различных металлов, что позволяет использовать их при создании различных оптоэлектронных и спинтронных устройств.

Российские ученые заинтересовались тем, можно ли создать МКсен на базе железа и углерода. Теоретические расчеты показали, что данный материал будет сохранять стабильность в широком диапазоне условий, а также указали на наличие у него уникальных пространственных магнитных характеристик, которые сохраняются и при достаточно высоких температурах окружающей среды. По словам физиков, эти свойства делают данный материал особенно интересным для разработки новых форм электроники.

Как надеются исследователи, результаты их расчетов привлекут внимание ученых-экспериментаторов и побудят их синтезировать Fe2C и впервые на практике изучить магнитные свойства этого уникального двумерного материала. Подтверждение их наличия ускорит разработку новых типов вычислительных устройств и систем обработки информации, построенных на базе наноматериалов.