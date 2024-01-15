В России разработали бионический протез уха, максимально приближенный к реальному

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские ученые создали силиконовый бионический протез ушной раковины, который, в отличие от подобных изделий, выглядит как реальный орган. Об этом сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Существующие бионические протезы напоминают слуховые аппараты, а более эстетичные изделия только маскируют дефекты уха, не обладая функцией возвращения пациенту способности слышать, уточнили в ПНИПУ. Авторы смогли с помощью технологий 3D-печати повторить в конструкции искусственного уха рельеф реального органа и сделать так, чтобы каркас устройства включал в себя необходимые для работы протеза электронные компоненты.

"Разработанный эпитез ушной раковины эстетичен, отвечает требованиям естественности, может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи", - приводит пресс-служба вуза слова доцента кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Игоря Безукладникова.

В работе приняли участие специалисты Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера и Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) имени А. И. Евдокимова, а также представители ряда вузов и ИТ-компаний. Ожидается, что электронные компоненты протеза будут изготавливаться серийно, а силиконовый каркас - индивидуально, с учетом особенностей ушной раковины пациента.

"Бионический протез может использоваться при анотии. Данная патология сопровождается частичным или полным отсутствием ушной раковины, наружного слухового прохода и нарушением слуха. Протез компенсирует эти нарушения. Кроме того, пациенту не придется проходить через хирургическую операцию по созданию искусственного слухового прохода, имеющую большой риск осложнений и рецидивов патологии. Чтобы установить протез, в череп вживляют импланты-крепления, эта операция несложная и проходит под общим наркозом", - считает заведующий кафедрой оториноларингологии ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера Алексей Еловиков, которого цитирует пресс-служба университета.