Созданы нанороботы, способные точечно уничтожать рак мочевого пузыря

ТАСС, 15 января. Европейские биохимики создали нанороботов, способных проникать в опухоли внутри мочевого пузыря и точечно уничтожать их при помощи радиоактивных атомов. Работа такой терапии от рака мочевого пузыря была успешно проверена в опытах на модельных животных, сообщили в пресс-службе Каталонского института биоинженерии (IBEC).

"Введение всего одной дозы наночастиц привело к 90-процентному сокращению в объемах опухоли. Это значительно эффективнее уже существующих подходов для лечения рака мочевого пузыря, требующих в среднем от 6 до 14 процедур. Соответственно, использование наночастиц позволит повысить эффективность терапии и при этом сократит длительность госпитализации и уменьшит расходы на лечение", - заявил профессор IBEC Самуэль Санчес, чьи слова приводит пресс-служба института.

Созданные учеными наночастицы представляют собой пористые сферические структуры из кремния диаметром в 450 нанометров, которые наполнены атомами радиоактивного йода-131. Поверхность этих наноструктур покрыта двумя дополнительными элементами - очень небольшими наночастицами золота, а также молекулами фермента уреазы.

Последний, как отмечают ученые, играет роль "двигателя" наноробота, так как его взаимодействие с молекулами мочевины, присутствующими в выводящем тракте пациента, заставляет наночастицу активно двигаться. Это необходимо для доставки ее содержимого в опухолевые клетки, а также равномерного распределения действия нанороботов по всему мочевому пузырю, что является большой проблемой для уже существующих лекарств от рака данного органа.

Работу наночастиц исследователи проверили в опытах на мышах, в чей организм были введены культуры клеток рака мочевого пузыря. Проведенные учеными наблюдения показали, что нанороботы постоянно двигались по выводящим органам грызунов и активно проникали внутрь опухолей. В результате этого объем новообразований упал в среднем на 90% после одиночной инъекции наночастиц без видимого вреда для всего остального организма грызунов.

По мнению ученых, высокий уровень избирательности и эффективности нанороботов связан с тем, что новообразования внутри мочевого пузыря являются значительно более "рыхлыми" и пористыми, чем окружающие их стенки этого органа, что облегчает проникновение наночастиц в их толщу. Последующие опыты на животных, как надеются исследователи, помогут им проверить эту идею и дополнительно подтвердить высокую безопасность и эффективность нанороботов для лечения рака мочевого пузыря.